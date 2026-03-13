إعلان

تحرير 114 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:24 م 13/03/2026

حملة مرورية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وخلال 24 ساعة أسفرت الجهود عن ضبط (114894) مخالفة مرورية متنوعة وفحص 1300 سائق تبين إيجابية 35 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وأسفرت الحملات المرورية والانضباطية بالطريق الدائرى الإقليمى عن ضبط 664 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 162 سائقا تبين إيجابية 6 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة وضبط 9 محكوم عليهم والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

