تحرير 114 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
كتب : علاء عمران
حملة مرورية
واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.
وخلال 24 ساعة أسفرت الجهود عن ضبط (114894) مخالفة مرورية متنوعة وفحص 1300 سائق تبين إيجابية 35 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.
وأسفرت الحملات المرورية والانضباطية بالطريق الدائرى الإقليمى عن ضبط 664 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 162 سائقا تبين إيجابية 6 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة وضبط 9 محكوم عليهم والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.
