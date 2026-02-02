الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة وأتربة عالقة تهدد مرضى الحساسية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد فترة تقلبات جوية تتطلب الحذر الشديد، مشيرة إلى أن التباين الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، مع ظهور الأتربة العالقة، يؤثر على الصحة والرؤية الأفقية.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "أمس كانت ذروة الارتفاعات، حيث سجلت القاهرة 27 درجة مئوية، أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 7 درجات".

وأكدت غانم، أن اليوم سيشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بسبب تغير مصادر الكتل الهوائية إلى غربية ثم شمالية غربية، لتصل العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 24 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي أن الأجواء ستظل دافئة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلة للحرارة على جنوب الصعيد حيث تصل في أسوان والأقصر إلى 31 درجة مئوية، لكنها حذرت من الخداع الجوي نهارًا، مشددة على أن البرودة الشديدة تعود بقوة مع غياب أشعة الشمس.

وتابعت أن نشاط الرياح يتراوح بين 30 إلى 40 كم/ساعة، مما يثير الرمال والأتربة في المناطق الصحراوية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء والسواحل الشمالية، لافتة إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة لا تتجاوز 20% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأشارت غانم إلى أن الصغرى في القاهرة تنخفض إلى 12 و13 درجة مئوية، وأقل في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة، مؤكدة أن نشاط الرياح يزيد من الشعور بالبرودة.

ووجهت نصيحة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج لتجنب المتاعب الصحية الناتجة عن الأتربة العالقة.

وشددت الدكتورة منار غانم، على ضرورة الالتزام بالملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مؤكدة أن حدة الأتربة ستبدأ في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الثلاثاء والأربعاء، مع استمرار الحذر من التقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة.