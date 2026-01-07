أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابًا رسميًّا إلى المديريات التعليمية ضمن خطة منح شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة للمعلمين والإخصائيين المساعدين المتعاقدين، والذين استوفوا جميع الشروط اللازمة وفقًا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007، والمستبدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012.

موعد فتح الموقع الإلكتروني

وأعلنت الأكاديمية أن الموقع الإلكتروني سيُفتح اعتبارًا من يوم الأحد 18 يناير 2026، لتسجيل استيفاء المتطلبات لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين، على أن يكون المتقدم قد مضى على تعاقده سنة واحدة على الأقل بتاريخ 18/1/2026، وألا تتجاوز مدة تعاقده سنتَين في 30/6/2026.

ووجهت الأكاديمية المديريات التعليمية بضرورة تشكيل لجنة لاستلام ملفات المتقدمين ومراجعة بياناتهم والتأكد من استيفاء جميع الشروط.

ونوهت الأكاديمية بأنه يجب تدقيق صحة البيانات على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل، واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع جميع أعضاء لجنة المراجعة. ويُراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة.

وأفادت الأكاديمية أن الإدارة التعليمية تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات، وتسليمها إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع لها في الفترة من 18 يناير حتى 28 مايو 2026. ولن يتم استلام ملفات من تجاوزت مدة تعاقده سنتَين بتاريخ 30/6/2026 إلا بعد تجديدها وفقًا للمادة رقم 73 من قانون التعليم.

مستندات الملف المطلوبة

يشترط أن يحتوي ملف كل معلم أو إخصائي مساعد على ما يلي:

صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة ومعتمدة من شؤون العاملين.

نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيًا جميع البنود.

شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.

شهادة برنامج التحول الرقمي الصادرة عن الجامعات المصرية.

تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

خطاب ترشيح من مدير المدرسة.

