إيران تهدد بهجوم استباقي بعد تصريحات ترامب

كتب : مصراوي

03:12 م 07/01/2026

إيران

(أ ب)

هدد القائد العام للجيش الإيراني الجنرال أمير حاتمي اليوم الأربعاء، باتخاذ رد فعل عسكري استباقي بشأن "الخطاب" الذي يستهدف الجمهورية الإسلامية، مشيرا على الأرجح إلى تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه في حال "قتلت (طهران) المتظاهرين السلميين بعنف" فإن أمريكا "سوف تأتي لإنقاذهم".

وتأتي تصريحات حاتمي فيما تحاول إيران الرد على ما ترى أنه تهديد مزدوج من جانب إسرائيل والولايات المتحدة وكذلك المظاهرات الناتجة عن مشاكلها الاقتصادية التي نمت إلى تحد مباشر لحكومتها.

وفي مسعى لوقف الغضب، بدأت حكومة إيران اليوم الأربعاء، دفع ما يعادل سبعة دولارات في الشهر لدعم التكاليف المتزايدة للسلع الغذائية الأساسية مثل الأرز واللحم والمكرونة.

وقال حاتمي أمام طلاب الأكاديمية العسكرية "تعتبر الجمهورية الإسلامية تصعيد مثل هذا الخطاب ضد الدولة الإيرانية تهديدا ولن تسكت على استمراره"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال: "أستطيع أن أقول بثقة إن جاهزية القوات المسلحة اليوم، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، أعلى بكثير، لذا إذا ارتكب العدو خطأ، فسيتلقى ردا حاسما ونقطع يد أي معتد".

إيران تصريحات ترامب الجنرال أمير حاتمي

بين زفة العروس وفرحة البرلمان.. تفاصيل سقوط 19 ضحية في كارثة على دائري
تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
نماذج امتحانات البوكليت في الـScience للشهادة الإعدادية 2026
"دولة التلاوة".. إهداء بقيمة مليون جنيه من رجل أعمال
بالصور.. البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية
