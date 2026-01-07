تشييع جثمان المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة

شيّع منذ قليل جثمان المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وكان ناصر صقر قد وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، وسط صدمة الوسط الغنائي.

وأعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل خبر الوفاة، ونشر نعيه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله الأخ والزميل العزيز ناصر صقر، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

يُذكر أن الفنان الراحل كان يعاني من مرض السرطان، وقدمت له نقابة المهن الموسيقية الدعم والمساعدة اللازمة خلال فترة العلاج، لكنه فارق الحياة بعد صراع طويل مع المرض.

