وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي فرّ إلى مكان غير معلوم، عقب تطورات عسكرية وأمنية شهدتها محافظات شرقي البلاد.

وأوضح المالكي في بيان له: "أنه في 4 يناير 2026 أبلغت قيادة التحالف الزبيدي بضرورة الحضور إلى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، للاجتماع برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وقيادة التحالف، بهدف بحث أسباب التصعيد والهجوم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة".

وأضاف أن الزبيدي أبدى رغبته في الحضور بتاريخ 6 يناير، وتوجه وفد المجلس الانتقالي إلى المطار، حيث تأخر إقلاع الطائرة لأكثر من ثلاث ساعات، وخلال فترة التأخير، توفرت بحسب المالكي معلومات للحكومة الشرعية والتحالف تفيد بقيام الزبيدي بتحريك قوات كبيرة، شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر، من معسكري حديد والصولبان باتجاه محافظة الضالع.

وتابع المتحدث باسم التحالف أنه جرى لاحقًا السماح لطائرة الخطوط الجوية اليمنية بالمغادرة، وعلى متنها عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون وجود رئيسه عيدروس الزبيدي، الذي اختفى عن الأنظار وتوارى في مكان غير معلوم، تاركًا قيادات المجلس دون أي معلومات عن وجهته.

ثلاثة سيناريوهات محتملة

من جانبه، رجّح مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون المحلية، بدر باسلمة، أن الزبيدي كان أمام ثلاثة احتمالات، الأول يتمثل في بقائه داخل مدينة عدن، فيما يتمثل الاحتمال الثاني في خروجه برفقة قواته من عدن باتجاه محافظة الضالع، وهي رحلة تستغرق ما بين أربع إلى خمس ساعات.

وفي تصريحات لقناة "العربية"، أشار باسلمة إلى أن الاحتمال الثالث قد يكون وصوله إلى عدن ثم مغادرته عبر زورق صغير باتجاه الصومال، باعتبارها الوجهة الأقرب، ولا سيما أن الزوارق الصغيرة يصعب رصدها جوًا، لافتًا إلى أن الرحلة البحرية قد تستغرق بضع ساعات فقط.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني في بيان رسمي إحالة عيدروس الزبيدي إلى النائب العام، ووقفه عن العمل، بتهمة الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، استنادًا إلى المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".