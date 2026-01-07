لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 17 شارعًا بالجيزة الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الأربعاء، عن انقطاع المياه لمدة 8 ساعات يوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026، عن عدد من المناطق، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا وحتى 8 صباح اليوم نفسه.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن الانقطاع يشمل عددًا من الشوارع والمناطق، من بينها: (شارع الطحاوية، شارع كامل واصف، شارع عصام الدالي، شارع كافور، شارع ابن الأخشيد، شارع النيل السياحي، شارع الجيزة، شارع أبي أمامة، شارع ابن مروان، شارع السلولي، شارع أمين الرافعي، شارع رفاعة، شارع حسين واصف، هيئة المساحة، شارع ثروت، شارع التحرير، وشارع السد العالي).

سبب انقطاع المياه في الجيزة

وأرجعت شركة المياه، سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال صيانة ضرورية بمحطة مياه الجيزة، ما يستلزم إيقاف ضخ المياه مؤقتًا عن خط المياه قطر 800 مم المغذي لتلك المناطق.

وناشدت الشركة، المواطنين، وأصحاب المخابز، والمنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في ختام بيانها، على توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

