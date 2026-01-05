البابا تواضروس يستقبل وزير الخارجية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يستقبل وزير الخارجية للتهنئة بعيد ا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، يرافقه وفدًا من مساعديه.

قدم الدكتور عبد العاطي التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، مثمنًا الدور الوطني لقداسته.

ووجه قداسة البابا الشكر للوزيرمؤكدًا على أن الوطن يحتاج إلى جهود كافة أبنائه المخلصين كلٍ في مكانه. مشيرا إلى أن الكنائس في الخارج تحرص على التواصل الدائم مع السفارات المصرية وتدعم عملها.

