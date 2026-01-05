علق الإعلامي أحمد موسى على فوز المنتخب المصري على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة الدور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2025، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن المنتخب الوطني قد لقن منافسه درسًا قويًا، مردفًا: "مصر في دور الثمانية، تعبتونا، كان لازم ندي بنين درس علشان يعرفوا مين هما الفراعنة".

وأضاف موسى: "ننسى المباراة دي، ونبدأ نجهز من دلوقتي للمباراة القادمة، أهدافنا الـ3 كلها أحلى من بعض، رغم أن أدائنا دا مش أداء منتخب رايح ياخد البطولة ويجيب النجمة الثامنة لينا"، موها رسالة للاعبي المنتخب: "أداؤكم لا يُؤهلكم للبطولة بعد".

وقال: "التحكيم كان عجيبًا جدًا وفيه قرارات غريبة، وكان هناك تدخل عنيف واضح على زيزو يستحق الطرد المباشر، لكن الحكم اكتفى بإنذار أصفر دون الرجوع لتقنية الفار".

وتابع مقدم "على مسئوليتي": "الحكم دا لا يرى ولا يسمع"، وهناك عدم دقة بعض قراراته طوال اللقاء.