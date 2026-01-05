إعلان

"تعبتونا".. أحمدموسى يطالب المنتخب بالتركيز: أداؤكم لا يُؤهلكم للبطولة بعد

كتبت- داليا الظنيني:

09:39 م 05/01/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الإعلامي أحمد موسى على فوز المنتخب المصري على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة الدور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا 2025، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن المنتخب الوطني قد لقن منافسه درسًا قويًا، مردفًا: "مصر في دور الثمانية، تعبتونا، كان لازم ندي بنين درس علشان يعرفوا مين هما الفراعنة".

وأضاف موسى: "ننسى المباراة دي، ونبدأ نجهز من دلوقتي للمباراة القادمة، أهدافنا الـ3 كلها أحلى من بعض، رغم أن أدائنا دا مش أداء منتخب رايح ياخد البطولة ويجيب النجمة الثامنة لينا"، موها رسالة للاعبي المنتخب: "أداؤكم لا يُؤهلكم للبطولة بعد".

وقال: "التحكيم كان عجيبًا جدًا وفيه قرارات غريبة، وكان هناك تدخل عنيف واضح على زيزو يستحق الطرد المباشر، لكن الحكم اكتفى بإنذار أصفر دون الرجوع لتقنية الفار".

وتابع مقدم "على مسئوليتي": "الحكم دا لا يرى ولا يسمع"، وهناك عدم دقة بعض قراراته طوال اللقاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى منتخب مصر كأس الأمم الافريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
أخبار مصر

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026