مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

2 0
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

2 2
20:00

وادي دجلة

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

09:59 م 05/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن (7) (1)
  • عرض 7 صورة
    حسام حسن (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على فوز الفراعنة على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وقال حسن في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "مباراة اليوم كانت صعبة ولكننا نجحنا في تحقيق الفوز، لكن في الوقت نفسه خسرنا خسارة كبيرة بإصابة الثنائي محمود تريزيجيه ومحمد حمدي".

وأضاف: "إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي هتأثر علينا بشكل كبير خلال البطولة، وكمان في التجهيز لكأس العالم 2026، لأنه من اللاعبين المهمين في المنتخب".

وتابع: "اللاعب كان له دورا كبيرا مع المنتخب، في تصفيات بطولة أمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم 2026 أيضًا".

واختتم حسن تصريحاته: "وإصابة تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل، ستؤثر على المنتخب أيضًا، الجميع كان سعيد بالفوز، لكن الأمور تحولت بعد معرفة تفاصيل إصابة الثنائي ونتمنى عودتهم سريعا للمشاركة".

وحقق منتخب مصر فوزا كبير اليوم على حساب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمود تريزيجيه أمام بنين

"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وبنين تصريحات حسام حسن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
أخبار المحافظات

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
أخبار المحافظات

سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)
"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا
شئون عربية و دولية

"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026