أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على فوز الفراعنة على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وقال حسن في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "مباراة اليوم كانت صعبة ولكننا نجحنا في تحقيق الفوز، لكن في الوقت نفسه خسرنا خسارة كبيرة بإصابة الثنائي محمود تريزيجيه ومحمد حمدي".

وأضاف: "إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي هتأثر علينا بشكل كبير خلال البطولة، وكمان في التجهيز لكأس العالم 2026، لأنه من اللاعبين المهمين في المنتخب".

وتابع: "اللاعب كان له دورا كبيرا مع المنتخب، في تصفيات بطولة أمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم 2026 أيضًا".

واختتم حسن تصريحاته: "وإصابة تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل، ستؤثر على المنتخب أيضًا، الجميع كان سعيد بالفوز، لكن الأمور تحولت بعد معرفة تفاصيل إصابة الثنائي ونتمنى عودتهم سريعا للمشاركة".

