حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة وأجواء شديدة البرودة

كتب - أحمد العش:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة يوم غد الثلاثاء 6 يناير 2026، مشيرة إلى سيادة طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس يكون مائلًا للدفء نهارًا، ثم يعود ليصبح شديد البرودة ليلًا، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، وهو ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

وكشفت الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة، إذ تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تبلغ نحو 21 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى قرابة 11 درجة، أما السواحل الشمالية فتسجل عظمى تصل إلى 21 درجة وصغرى تقارب 6 درجات، مع تكون شبورة مائية خلال الفترة من 3 حتى 10 صباحًا، وفي شمال الصعيد تسجل الحرارة عظمى 21 درجة وصغرى 10 درجات، بينما تشهد جنوب الصعيد طقسًا أكثر دفئًا نهارًا بعظمى تصل إلى 27 درجة وصغرى نحو 12 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

وأشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، إلى جانب ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات صادرة بناءً على دراسة أحدث خرائط الطقس، مع استمرار المتابعة والتحديث في حال حدوث أي تغييرات، داعيةً المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس