أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن فوز منتخب مصر على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد شوطين إضافيين في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا كان صعبًا، مشيرةً إلى أن الفراعنة تأهلوا إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وقالت "الحديدي"، في برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، إن المباراة كانت متوقع صعوبتها كما حذرت سابقًا، مضيفة أن منتخب بنين واجه مصر بقوة بدنية كبيرة رغم أنه فريق يبدو "صغيرًا" ولا يصل كثيرًا إلى النهائيات.

تابعت مقدمة "الصورة"، أن المنتخب صعّب الأمور على نفسه بأخطاء عديدة، مؤكدةً أن بنين أغلق الخطوط تمامًا مما قلل الحلول أمام منتخب مصر.

وأشادت بأداء اللاعب مروان عطية الذي وصفته بـ"بطل المباراة" بأداء رائع، إلى جانب هدف محمد صلاح الثالث.

وأكدت الحديدي، أن الفريق كسب المباراة بصعوبة بعد 120 دقيقة، داعيةً إلى عدم الاستهانة بالفرق المتواضعة ظاهريًا لأنها قادرة على مفاجأة الكبار بقوتها البدنية والتنظيم الدفاعي.

أشارت الحديدي، إلى أن الفوز جاء بعد جهد كبير، معربةً عن أملها في تحسن الأداء في الدور القادم لتحقيق اللقب.