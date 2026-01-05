إعلان

وزير الثقافة يلتقي صانع ناي شهير.. ويوجّه بمناقشة بحثه لتوثيق الأبعاد النغمية

كتب- محمد لطفي:

10:07 م 05/01/2026

وزير الثقافة يلتقي صانع ناي شهير

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالمهندس ياسر الشافعي أحد أبرز صُنّاع آلة الناي في مصر والعالم العربي، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس ياسر الشافعي جهوده البحثية في دراسة وحساب الأبعاد بين النغمات في المقام العربي والسلالم الغربية وفق أسس علمية دقيقة، حيث تم توثيق هذه الجهود في بحث علمي متخصص تناول ضبط النِّسَب الصوتية بمنهج علمي يسهم في تطوير الأداء الموسيقي والحفاظ على هذا الفن.

وقد شارك في إعداد هذا البحث المايسترو أمير عبد المجيد، والدكتور محمد علي موسى.

وأهدى الشافعي نسخة من البحث العلمي إلى وزير الثقافة، تقديرًا لدعم الوزارة للبحث العلمي والفني في مجالات الموسيقى التراثية والآلات الشرقية.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو، بما تضمنه البحث من جهد علمي ومنهجي يسهم في توثيق وتطوير صناعة الآلات الموسيقية العربية وضبط المقامات، موجّهًا بعقد ندوة علمية بدار الأوبرا المصرية خلال الفترة المقبلة لعرض ومناقشة نتائج البحث، بمشاركة نخبة من المتخصصين في الموسيقى العربية وصناعة الآلات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم المبادرات البحثية والفنية الجادة، والحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتطويره وفق رؤية علمية حديثة، بما يعزز دور مصر الرائد في مجالات الفنون والثقافة.

وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ياسر الشافعي

