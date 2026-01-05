إعلان

نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد

كتب : مصراوي

09:37 م 05/01/2026

ديلسي رودريجيز

وكالات

أدت ديلسي رودريغيز اليمين الدستورية رسمياً كرئيسة بالوكالة لفنزويلا.

ووفقاً لما ذكره شقيقها، رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، أدت ديلسي رودريغيز اليمين الدستورية رسمياً اليوم الاثنين كرئيسة بالنيابة لفنزويلا بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال رئيس البرلمان إن الحفل سيقام بعد ظهر اليوم، بعد يوم من تولي رودريغيز منصب الرئيس بالنيابة بأمر من المحكمة العليا بسبب عدم قدرة نيكولاس مادورو على تولي منصب الرئيس.

يذكر أن القوات الأمريكية ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس يوم السبت الماضي، خلال عملية عسكرية أمريكية في كاراكاس، فنزويلا، وقد نُقلا إلى الولايات المتحدة ويواجهان اتهامات فيدرالية تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة.

ديلسي رودريغيز نائبة مادورو رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

