سلم مغلق وباب خلفي.. كيف نجا 25 نزيلًا من جحيم "مركز إدمان" بنها؟ (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف مصدر أمني رفيع بالقليوبية تفاصيل اللحظات الأولى لكارثة حريق مركز "الأمان" لعلاج الإدمان بمدينة بنها، مؤكدًا أنه فور وصول قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع، تبين وجود عقبة قاتلة تمثلت في أن "السلم الخشبي" المؤدي للمركز كان مغلقًا، بينما كانت النيران مشتعلة بكثافة داخل الشقة، مما صعّب الوصول المباشر للمحتجزين.

خطة بديلة

أوضح المصدر أن فرق الإنقاذ تعاملت فورًا مع الموقف عبر خطة بديلة، حيث قامت بتكسير "الباب الخلفي" للعمارة لفتح ثغرة دخول، وهو ما مكنهم من الوصول إلى النزلاء وإخراجهم، حيث نجحت القوات في إنقاذ 25 نزيلًا وإخراجهم سالمين من وسط الدخان، إلى جانب انتشال المصابين وجثامين المتوفين.

الموت اختناقًا

أكد المصدر الأمني أن المعاينة الظاهرية أثبتت أن جميع حالات الوفاة الـ 7، والإصابات الـ 6، ناجمة بالكامل عن "الاختناق" الناتج عن استنشاق الأدخنة الكثيفة، دون تسجيل أي حروق مباشرة في أجساد الضحايا، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي الرعاية اللازمة، بينما نُقلت الوفيات إلى مستشفى بنها التعليمي.

سيطرة وتحقيق

وكانت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد نجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة بعد فرض كردون أمني لسلامة المواطنين.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، حيث طلبت استعجال تحريات المباحث وانتداب المعمل الجنائي لتحديد الأسباب الفنية للحريق.