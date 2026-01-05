مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

1 0
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
18:00

بنين

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين

كتب : مصراوي

09:28 م 05/01/2026
علقت هدى بهاء زوجة نجم منتخب مصر، أحمد سيد زيزو، على فوز منتخب مصر على بنين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشاركت زوجة زيزو صورة من مباراة منتخب مصر وبنين عبر خاصية "ستوري" إنستجرام وذلك على خلفية أغنية "الفرحة الليلة"، وعلقت" الحمد لله، كملها على خير يارب"

انتهت مباراة منتخب مصر وبنين بنتيجة 3-1، سجل أهداف مصر، مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد صلاح.

تعليق زوجة أحمد سيد زيزو على تأهل منتخب مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو صور زوجة أحمد سيد زيزو منتخب مصر مصر وبنين نتيجة مباراة مصر وبنين

