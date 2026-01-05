أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين

أول تعليق من زوجة مصطفى فتحي على فوز منتخب مصر ضد بنين

علقت هدى بهاء زوجة نجم منتخب مصر، أحمد سيد زيزو، على فوز منتخب مصر على بنين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشاركت زوجة زيزو صورة من مباراة منتخب مصر وبنين عبر خاصية "ستوري" إنستجرام وذلك على خلفية أغنية "الفرحة الليلة"، وعلقت" الحمد لله، كملها على خير يارب"

انتهت مباراة منتخب مصر وبنين بنتيجة 3-1، سجل أهداف مصر، مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد صلاح.