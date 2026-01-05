إعلان

القوات المسلحة تهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

كتب : محمد سامي

03:41 م 05/01/2026

القوات المسلحة

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية: قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يُسعدني أن أبعث لقداستكم بخالص التهاني بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، متمنياً من الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن والعالم أجمع بكل الخير والبركات.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة: وإننا نثمن بكل اعتزاز وتقدير دوركم الوطني المخلص في ترسيخ قيم التسامح والوحدة الوطنية، وتعزيز روح التآخي بين أبناء الوطن الواحد، بما يدعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الغالية.

وأشار إلى اعتزازه بعطاء وتضحيات الأقباط من رجال القوات المسلحة، مؤكداً وفاءهم بمهامهم ومسؤولياتهم المكلفين بها، لتظل القوات المسلحة درعاً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها العظيم.

واختتم البرقية بالدعاء لقداسة البابا بالتوفيق والرعاية، متمنياً له دوام الصحة، وكل عام وقداسته بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثاني بالمناسبة ذاتها.

وفي السياق نفسه، أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر توجيهاً بتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً مماثلاً لتهنئة الفئات ذاتها بهذه المناسبة.

