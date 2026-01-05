رئيس هيئة الدواء يبحث سبل توطين صناعات الدواء المتقدمة وأدوية الأورام

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعاً مع كلٍ من الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما»، والدكتور إيهاب وهبه، رئيس مجلس إدارة شركة «بيوميد إيجيبت» الوكيل الحصري لشركة «شيلبا»، و فيشنوكانت، الرئيس التنفيذي لشركة «شيلبا» العالمية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتوطين الصناعات الدوائية المتطورة وأدوية الأورام والمستحضرات الحيوية في مصر.

وبحسب البيان تناول الاجتماع استعراض الخطط التنفيذية لتوطين صناعة أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية داخل مصر، في إطار الدور القومي لمدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما» في دعم الأمن الدوائي الوطني.

كما ناقش اللقاء الملفات المرتبطة بتوفير المستحضرات ذات الأولوية للمريض المصري، وخطط الشركات للتوسع في السوق المصري، خاصة ما يتعلق بدعم التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي خلال الاجتماع أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والدولي في القطاع الدوائي، مشيرًا إلى أن تعزيز التصنيع المحلي لأدوية الأورام والمستحضرات الحيوية يمثل خطوة استراتيجية لدعم الأمن الدوائي في مصر وتلبية احتياجات المرضى بكفاءة وجودة عالية.

وأضاف الغمراوي أن الهيئة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم الفني والرقابي لشركاء الصناعة، لضمان نقل التكنولوجيا الحديثة وتوسيع القدرات الإنتاجية بما يخدم السوق المصري والمنطقة ككل.

وأعرب الغمراوي وفد الشركات المشاركة عن تقديرهم للدعم المستمر من هيئة الدواء المصرية، مؤكدين أهمية الشراكة مع شركة شيلبا في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المصري وتعزيز القدرة التصنيعية الوطنية.

يأتي الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي المحلي، وتوطين تصنيع الأدوية المعقدة والمستحضرات الحيوية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتداول الدواء في المنطقة

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"