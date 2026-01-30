إعلان

الجيزة تضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء

كتب : محمد أبو بكر

04:44 م 30/01/2026
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين بالمحافظة والتي أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة بناحية الرهاوي بمركز منشأة القناطر عبارة عن منخل وبحوزتها كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم.

وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن ضبط عدد 200 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 10 أطنان كانت معدّة للتداول خارج المنظومة الرسمية بالمخالفة للقانون.

وشدد محافظ الجيزة على مديرية التموين بضرورة الاستمرار في الحملات المكثفة والموجهة للتصدي للمتاجرين بالسلع المدعمة والتعامل بحزم مع أي ممارسات من شأنها المساس بمنظومة الدعم المقدم للمواطنين.

ومن جانبه أفاد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة بأن الواقعة تمثل تداول سلعة محظور تداولها خارج منظومة الخبز فضلًا عن ارتكاب فعل من شأنه الغش والتدليس، من خلال نخل الدقيق البلدي المدعم وإعادة تعبئته داخل شكائر دقيق حر مشيراً الي انه تم تسليم الدقيق المضبوط إلى أحد المطاحن الحكومية تحت تصرف النيابة المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نُفذت الحملة برئاسه مدير مديرية التموين وعضوية مصطفى أحمد وكيل المديرية، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، وأحمد أبو زيد، وتامر حمدي، وأيمن سيد، وأحمد فكري مفتشي المديرية، وأحمد البرج مدير إدارة تموين منشأة القناطر.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية التموين منشأة القناطر

