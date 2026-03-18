جيش الاحتلال يستهدف مقرات الحرس الثوري والصواريخ الباليستية في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات واسعة على طهران أمس الثلاثاء، استهدفت مقرات الحرس الثوري ومنظومة الصواريخ الباليستية.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء: "نفّذ جيش الدفاع طلعة هجومية واسعة في طهران، حيث شنّ سلاح الجو غارات استهدفت مقرات ومواقع تابعة لمنظومة الصواريخ الباليستية وبنى تحتية إضافية لنظام الإرهاب الإيراني، وجاءت هذه الغارات بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية".

وأضاف البيان أن المقرات التي تم استهدافها في طهران هي "مقر وحدة الأمن التابعة للحرس الثوري، والمسؤولة عن التعامل مع الاحتجاجات وأعمال الشغب داخل إيران، كما استُهدف مركز صيانة تابع لهيئة الإمداد والدعم العام لقوات الأمن الداخلي، إضافة إلى مقر تابع لمنظومة الصواريخ الباليستية".

وفي المقابل، استهدف الجيش الإسرائيلي "عدد من منظومات الدفاع الجوي بهدف توسيع التفوق الجوي لسلاح الجو في الأجواء الإيرانية، وتأتي هذه الغارات في إطار مرحلة تعميق الضربات ضد المنظومات الأساسية لنظام الإرهاب الإيراني وأركانه"، وفقا لروسيا اليوم.