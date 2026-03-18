جيش الاحتلال يستهدف مقرات الحرس الثوري والصواريخ الباليستية في طهران

كتب : مصراوي

09:34 ص 18/03/2026

إسرائيل وإيران

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات واسعة على طهران أمس الثلاثاء، استهدفت مقرات الحرس الثوري ومنظومة الصواريخ الباليستية.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء: "نفّذ جيش الدفاع طلعة هجومية واسعة في طهران، حيث شنّ سلاح الجو غارات استهدفت مقرات ومواقع تابعة لمنظومة الصواريخ الباليستية وبنى تحتية إضافية لنظام الإرهاب الإيراني، وجاءت هذه الغارات بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية".

وأضاف البيان أن المقرات التي تم استهدافها في طهران هي "مقر وحدة الأمن التابعة للحرس الثوري، والمسؤولة عن التعامل مع الاحتجاجات وأعمال الشغب داخل إيران، كما استُهدف مركز صيانة تابع لهيئة الإمداد والدعم العام لقوات الأمن الداخلي، إضافة إلى مقر تابع لمنظومة الصواريخ الباليستية".

وفي المقابل، استهدف الجيش الإسرائيلي "عدد من منظومات الدفاع الجوي بهدف توسيع التفوق الجوي لسلاح الجو في الأجواء الإيرانية، وتأتي هذه الغارات في إطار مرحلة تعميق الضربات ضد المنظومات الأساسية لنظام الإرهاب الإيراني وأركانه"، وفقا لروسيا اليوم.

إسرائيل وإيران جيش الاحتلال استهداف مقرات الحرس الثوري الحرس الثوري الإيراني

"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
موعد وصول بعثة أوتوهو إلى مصر لمواجهة الزمالك – خاص
موعد وصول بعثة أوتوهو إلى مصر لمواجهة الزمالك – خاص
في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟
في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟

"رياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر 2026
"رياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر 2026

حرب إيران.. هل يسقط ترامب بحلمه القديم على "شواطئ الفخ" في جزيرة خرج؟
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال