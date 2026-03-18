ضيفٌ كريم؛ وشهر كريم، جعله الله سببًا للإكرامِ والغفرانِ والعتقِ من النيران؛ هو شهرُ رمضان 2026 المبارك؛ وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا كان أولُ ليلةٍ من شهرِ رمضان صُفِّدت الشياطينُ ومَرَدةُ الجن، وغُلِّقت أبوابُ النار فلم يُفتحْ منها باب، وفُتحت أبوابُ الجنة فلم يُغلقْ منها باب، وينادي منادٍ: يا باغيَ الخيرِ أقبل، ويا باغيَ الشرِّ أقصر، ولله عتقاءُ من النار، وذلك كلَّ ليلة» [رواه الترمذي].

وعلى مدار أيام الشهر المبارك، ينشر مصراوي يومياً، موعد أذان الفجر في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 1447 هـ، مع الإمساكية ودعاء السحور:

موعد أذان الفجر ليلة الأربعاء 28 رمضان 2026

وقد حددت إمساكية الشهر الفضيل موعد إمساك وأذان فجر الأربعاء 28 من رمضان، وذلك بمحافظة القاهرة، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت:

- موعد السحور نحو الساعة 2.18 صباحا

- موعد الإمساك فهو 4.18 صباحا

- موعد أذان فجر الأربعاء 4.35 صباحا

موعد أذان المغرب وموعد الإفطار الأربعاء 28 رمضان 2026 :

- موعد أذان المغرب 6.05 مساء

- موعد العشاء والتراويح 7.22 مساءً

- عدد ساعات الصوم اليوم الأربعاء نحو 13 ساعة و49 دقيقة.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفضل تأخير السحور إلى الثلث الأخير من الليل، لما في ذلك من إدراك وقت التجلي الإلهي لعباده يسمع دعاءهم، فهو وقت استجابة الدعاء، والمشروع عند السحور أن يسمي المسلم الله تعالى في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام.

وعند السحور لم يثبت دعاء خاص يقال عنده، وهو وقت استجابة الدعاء.. فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور.

دعاء السحور ليلة الأربعاء 28 رمضان 2026:

يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب.. اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة من الليلة المباركة من الشهر المبارك ألا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وأن ترحم عجزي، فقد ضاق صدري وتحيرت في أمري، وأنت العالم بسري وجهري، والقادر على تفريج كربي وتيسير عسري.

اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وأمتنا مسلمين تائبين.

اللهم ارحم تضرعنا بين يديك، وقوّمنا إذا اعوججنا، واهدنا إذا ضللنا، وكن لنا ولا تكن علينا.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.