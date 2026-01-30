السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة بين القاهرة والأقصر وأسوان
كتب : محمد نصار
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات بعربات (نوم/ جلوس VIP Premium) كخدمة جديدة بين (القاهرة/ الأقصر/ أسوان) والعكس.
- تشغيل قطار رقم 1090 بعربات مختلطة (نوم/ جلوس VIP Premium) يوم 1/2/2026 فقط من محطة صعيد مصر الساعة 22.55 يصل لمحطة أسوان الساعة 10.10 كالجدول المرفق.
- تشغيل قطار رقم 1091 بعربات مختلطة (نوم/ جلوس VIP Premium) يومي 31/1/2026 و2/2/2026 فقط من محطة أسوان الساعة 16.50 يصل لمحطة صعيد مصر الساعة 4.35 كالجدول المرفق.
- تشغيل قطار رقم 1092 بعربات مختلطة (نوم/ جلوس VIP Premium) يوم 4/2/2026 فقط من محطة صعيد مصر الساعة 22.55 يصل لمحطة الأقصر الساعة 07.20 كالجدول المرفق.
