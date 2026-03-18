

نجحت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، في إنقاذ شخص احُتجز داخل مصعد معطل بأحد المصانع الكائنة بدائرة قسم شرطة القطامية في القاهرة.

وتحركت قوات الحماية المدنية والنجدة فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث انتقل رجال الأمن والإنقاذ إلى موقع الحادث في وقت قياسي للتعامل مع الموقف الطارئ وحماية حياة المواطن المحتجز بالداخل.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن الواقعة بدأت بورود استغاثة تفيد باحتجاز مواطن داخل كابينة المصعد إثر عطل فني مفاجئ.

علاوة على ذلك، هدد هذا العطل حياة الشخص نتيجة نقص الأكسجين وحالة الذعر الشديدة، مما استوجب تدخلًا سريعًا من المختصين لاستخدام أحدث المعدات الفنية لفتح باب المصعد يدويًا واستخراج المحتجز بأمان تام لضمان سلامته.

إنقاذ شخص بالقطامية

في السياق ذاته، جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للشخص في موقع البلاغ فور خروجه، ومن جانب آخر تم نقله بسيارة إسعاف إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية الكاملة والاطمئنان على حالته الصحية.

