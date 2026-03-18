قبل تشييع جنازتهما.. وسائل إعلام إيرانية تنشر صورة لنعشي لاريجاني ونجله

كتب : محمود الطوخي

11:46 ص 18/03/2026

نشرت وسائل إعلام إيرانية، صور لنعشي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ونجله مرتضى لاريجاني، اللذين قُتلا بغارات إسرائيلية يوم أمس الثلاثاء.

وأفادت وكالة "فارس"، بأنه سيتم تشييع الجثامين بعد ظهر الأربعاء في طهران، بعد تأكد مقتل لاريجاني وابنه بضربة استهدفت منزل ابنته في منطقة برديس.

تفاصيل مقتل علي لاريجاني في طهران

وأكدت طهران مقتل علي لاريجاني مع نجله مرتضى وأحد مساعديه وعدد من مرافقيه، حيث نفذت الطائرات الحربية التابعة للولايات المتحدة وكذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي الضربة عند نحو الساعة الثالثة فجر أمس الثلاثاء، ضمن سلسلة غارات شنتها إسرائيل على العاصمة ومناطق إيرانية أخرى.

ويعد مقتل لاريجاني خسارة لأحد أبرز رجال النظام الإيراني في عهد المرشد السابق علي خامنئي، حيث اضطلع بمسؤوليات واسعة شملت ملفات حساسة من بينها المفاوضات النووية مع الغرب وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن إدارة علاقات طهران في المنطقة وإخماد الاضطرابات الداخلية.

مواقف سابقة قبل مقتل علي لاريجاني

رغم التزامه الثابت حيال سيطرة علي خامنئي المطلقة، فقد دعا لاريجاني قبل مقتله إلى نهج أكثر حذرا مقارنة بشخصيات أخرى من التيار المتشدد، وكان يميل أحيانا إلى تحقيق أهداف إيران عبر الدبلوماسية وإلى التعامل مع المعارضة الداخلية بكلمات مهدئة.

