ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.10% عند مستوى 47019 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.60%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.38% عند مستوى 45813 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه الأهرام للطباعة والتغليف.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم جو جرين للإستثمار الزراعي والتنمية.