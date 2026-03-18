مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

إعلان

"صنايعية إدارة مش بس كورة".. مالك وادي دجلة يعلق على قرار كاف المثير

كتب : محمد خيري

10:51 ص 18/03/2026

كاف

علق ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، على القرار الأخير الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية من منتخب السنغال ومنعه لنظيره المغربي، مؤكدًا أن التفوق في كرة القدم لا يقتصر على الأداء داخل الملعب فقط، بل يمتد إلى الكفاءة الإدارية.

وكتب سامي عبر حسابه على موقع "فيس بوك" أن منتخب المغرب نجح في استعادة حقوقه إداريًا، معتبرًا أن "أخذ الحق صنعة"، وأن المسؤولين هناك يتمتعون بقدرات إدارية متميزة.

وانتقد مالك وادي دجلة أداء حكم المباراة، مشيرًا إلى أنه أخطأ أو تغاضى عن تطبيق القانون، ربما خشية تصاعد أحداث الشغب الجماهيري، ما كان قد يؤدي إلى أزمة أكبر داخل الملعب.

الحكم لم يُشهر بطاقات صفراء

وأضاف أن الحكم لم يُشهر بطاقات صفراء للاعبين الذين غادروا أرضية الملعب دون إذن قبل عودتهم لاستكمال اللقاء، وهو ما اعتبره خطأً مؤثرًا، إذ كان من الممكن أن يؤدي إلى طرد بعض اللاعبين وتقليل الفاعلية الدفاعية للفريق.

واختتم سامي تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه القرارات كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة، مشددًا على أن النجاح في البطولات لا يعتمد فقط على المهارات الفنية، بل يتطلب أيضًا إدارة واعية وقادرة على حماية الحقوق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كاف مالك وادي دجلة كأس الأمم الأفريقية المغرب السنغال

فاتورة الإيرانيين بعد الحرب.. استقبال العيد بأسعار مرتفعة وكميات قليلة
الداخلية تكشف حقيقة تعذيب نزلاء قسم شرطة بالشرقية: "أكاذيب إخوانية"
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق

"صنايعية إدارة مش بس كورة".. مالك وادي دجلة يعلق على قرار كاف المثير
الاحتياطي الفيدرالي يجتمع وسط توقعات بإبقاء الفائدة بدون تغيير

إعلان

إعلان

