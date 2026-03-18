"صنايعية إدارة مش بس كورة".. مالك وادي دجلة يعلق على قرار كاف المثير

علق ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، على القرار الأخير الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية من منتخب السنغال ومنعه لنظيره المغربي، مؤكدًا أن التفوق في كرة القدم لا يقتصر على الأداء داخل الملعب فقط، بل يمتد إلى الكفاءة الإدارية.

وكتب سامي عبر حسابه على موقع "فيس بوك" أن منتخب المغرب نجح في استعادة حقوقه إداريًا، معتبرًا أن "أخذ الحق صنعة"، وأن المسؤولين هناك يتمتعون بقدرات إدارية متميزة.

وانتقد مالك وادي دجلة أداء حكم المباراة، مشيرًا إلى أنه أخطأ أو تغاضى عن تطبيق القانون، ربما خشية تصاعد أحداث الشغب الجماهيري، ما كان قد يؤدي إلى أزمة أكبر داخل الملعب.

الحكم لم يُشهر بطاقات صفراء

وأضاف أن الحكم لم يُشهر بطاقات صفراء للاعبين الذين غادروا أرضية الملعب دون إذن قبل عودتهم لاستكمال اللقاء، وهو ما اعتبره خطأً مؤثرًا، إذ كان من الممكن أن يؤدي إلى طرد بعض اللاعبين وتقليل الفاعلية الدفاعية للفريق.

واختتم سامي تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه القرارات كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة، مشددًا على أن النجاح في البطولات لا يعتمد فقط على المهارات الفنية، بل يتطلب أيضًا إدارة واعية وقادرة على حماية الحقوق.