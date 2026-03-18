انخفضت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.88 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.94 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.22 جنيه للشراء، و14.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.24 جنيه للشراء، و138.93 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.26 جنيه للشراء، و14.36 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 73.19 جنيه للشراء، و73.98 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.02 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشًا، و170.81 جنيه للبيع، بزيادة قرش.