كشفت المذيعة آنا كنيشينكو، الإعلامية بشبكة آر تي الروسية، ومقدمة برنامج "الطريق إلى النجوم"، المنتظر انطلاقه عبر شاشات التليفزيونَين الروسي والمصري، عن سبب اختيار مصر لبث حلقات البرنامج وموعد أولى حلقاته.

وقالت كنيشينكو، في تصريحاتها لـ"مصراوي"، إن مصر تتمتع بمقومات محورية من شأنها أن تجعلها مقصدًا لأية دولة من خارج المنطقة العربية؛ حيث إنها تمتلك عراقة الماضي بمنطقة أهرامات الجيزة التي اتخذناها كنقطة بداية لانطلاق برنامجنا الجديد، والتي عقدنا فيها حوارًا مباشرًا بين سكان الأرض ورائد الفضاء، خلال رحلته على محطة الفضاء الدولية؛ ليصبح المشهد الإعلامي متكامل الأركان بجمع بين الماضي والحاضر والفضاء.

وأوضحت كنيشينكو أنه من المقرر أن يتم بث أولى حلقات البرنامج يوم 3 فبراير، عبر شاشة كل من "آر تي" والتليفزيون المصري، معربًا عن فخرها بالتعاون مع ماسبيرو باعتباره مدرسة العمل الإعلامي بالمنطقة.

وأشارت كنيشينكو إلى أن برنامج "الطريق إلى النجوم" يهدف إلى تعزيز الثقافة العلمية حول الفضاء وفتح حوارات بين الجمهور ورواد الفضاء، بجانب تعزيز التعاون الإعلامي بين مصر وروسيا في مجالات العلم والتكنولوجيا.

يُذكر أن قناة "آر تي" العربية الروسية، بالتعاون مع التليفزيون المصري، قد نظمت فاعلية إطلاق أولى حلقات برنامج الطريق إلى النجوم، في البيت الروسي بالقاهرة، والتي تم تصويرها أمام أهرامات الجيزة للمرة الأولى.

اقرأ أيضًا:

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

"الرئاسة للإخوان والحكومة للوفد".. السيد البدوي يكشف عرض السفيرة الأمريكية بعد 2011