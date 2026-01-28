إعلان

الجنايات تؤجل محاكمة 9 متهمين في قضية "داعش بمدينة نصر"

كتب : صابر المحلاوي

06:22 م 28/01/2026

المستشار وجدي عبد المنعم

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش مدينة نصر، المقيدة برقم 5091 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، لجلسة 29 أبريل لمرافعة الدفاع.

ووفقًا لأمر الإحالة، الصادر عام 2013، أسست المتهمة الأولى، وتدعى "أم يحيى"، خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمة قامت بالترويج لارتكاب جرائم إرهابية، بينما وُجه للمتهمين من الثاني حتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ووجهت لجميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.

