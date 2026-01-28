إعلان

"كان بيصطاد سمك".. مصرع شخص بصعق كهربائي في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

06:24 م 28/01/2026

"كان بيصطاد سمك".. مصرع شخص بصعق كهربائي في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي مواطن خمسيني مصرعه متأثرًا بصعق كهربائي، أثناء صيده الأسماك في ترعة أولاد عليو بدائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وأُخطر اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج بالواقعة، وتبين أن المتوفى هو خلف طلبه عبداللطيف طلبة، 52 عامًا، ويقيم بناحية قرية أولاد عليو.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

