يسري عزام ينتهي من تصوير "منشد مصر" للعرض على قناة المحور في رمضان

بعد نفادها.. قصور الثقافة تطرح طبعة ثانية من إصدارات "الذخائر" و"الهوية"

انتهى الشيخ يسري عزام، أحد علماء الأزهر الشريف، من تصوير حلقات برنامجه الجديد "منشد مصر"، والمقرر عرضه يومياً طوال شهر رمضان المبارك على شاشة قناة المحور الفضائية.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على المواهب الشابة في مجال الإنشاد الديني، حيث يستضيف الشيخ يسري عزام في كل حلقة "صوتاً عذباً" يقدم ابتهالات ومدائح نبوية تلامس القلوب؛ سعياً لدعم المواهب الواعدة والحفاظ على هوية وتراث الإنشاد المصري الأصيل.