إعلان

يسري عزام ينتهي من تصوير "منشد مصر" للعرض على قناة المحور في رمضان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

11:26 م 26/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    يسري عزام (3)
  • عرض 3 صورة
    يسري عزام (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهى الشيخ يسري عزام، أحد علماء الأزهر الشريف، من تصوير حلقات برنامجه الجديد "منشد مصر"، والمقرر عرضه يومياً طوال شهر رمضان المبارك على شاشة قناة المحور الفضائية.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على المواهب الشابة في مجال الإنشاد الديني، حيث يستضيف الشيخ يسري عزام في كل حلقة "صوتاً عذباً" يقدم ابتهالات ومدائح نبوية تلامس القلوب؛ سعياً لدعم المواهب الواعدة والحفاظ على هوية وتراث الإنشاد المصري الأصيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسري عزام منشد مصر قناة المحور شهر رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"

الأهلي يفاوض مهاجم فلسطيني في الدوري الألماني.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

الأهلي يفاوض مهاجم فلسطيني في الدوري الألماني.. ما التفاصيل؟
"قفزة الموت".. ماذا حدث لطالبة الثانوي في "ميكروباص الرعب" بالإسكندرية؟
أخبار المحافظات

"قفزة الموت".. ماذا حدث لطالبة الثانوي في "ميكروباص الرعب" بالإسكندرية؟

أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟
أخبار مصر

أديب عن مشروع قانون "سرقة الكهرباء": عايزين تحطوا نص البلد في السجن؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026