شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ووزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، بالملاعب المفتوحة بمدينة بالأسمرات، حفل ختام وتوزيع جوائز وكؤوس وميداليات الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بالقاهرة الكبرى لمراكز الشباب والمناطق المطورة، والتي نظمتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب، وسط حضور جماهيري كبير.

وانطلقت فعاليات الدورة الرمضانية منذ أول أيام رمضان، بمشاركة أكثر من 500 لاعب يمثلون 50 فريقًا من مختلف مراكز الشباب بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

وشهد محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة منافسات المباريات النهائية، والتي أسفرت عن فوز فريق مركز شباب الرملة بالقليوبية بالمركز الأول، وفريق مركز شباب إمبابة بالجيزة بالمركز الثاني، ومركز شباب الجمالية بالمركز الثالث، فيما احتل فريق مركز شباب منشأة ناصر المركز الرابع.

ووجّه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، التهنئة إلى جميع المشاركين في الدورة الرمضانية على روح التنافس الرياضي التي أظهروها، مشيدًا بالتنظيم المميز لفعاليات البطولة بمختلف مراحلها، والتي جاءت ضمن حزمة الأنشطة الشبابية والرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة خلال شهر رمضان المبارك على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تضع الشباب دومًا نصب أعينها باعتبارهم أمل المستقبل والسواعد التي ستستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن من أهم الأولويات التي وضعتها الدولة من أجل تحسين حياة المواطنين هو "بناء البشر"، عن طريق اكتشاف المواهب وتنميتها، وبصفة خاصة في مراكز الشباب، آملًا أن نرى من بين أبنائنا الرياضيين المشاركين في هذه الدورة أبطالًا بارزين على المستويين المحلي والعالمي قريبًا.

وأشاد الدكتور إبراهيم صابر، بالطفرة التي شهدتها البنية التحتية للرياضة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الوزارة لتوفير الدعم اللازم للشباب وتطوير المنشآت الرياضية.

وثمّن محافظ القاهرة، جهود وزارة الشباب والرياضة في رعاية الموهوبين وتحسين جودة الخدمات المقدمة بمراكز الشباب، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ برامج رياضية تتناسب مع احتياجات الشباب وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

حضر الحفل أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمود فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وحسن الغندور، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بصندوق التنمية الحضارية، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب.

