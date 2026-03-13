إعلان

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار متفرقة تضرب هذه المناطق مساء الجمعة

كتب : أحمد الجندي

10:55 ص 13/03/2026

الطقس وتكاثر السحب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع تقدم غطاء سحابي على أجزاء من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة الجوية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق الصحراء الغربية وشمال الصعيد، إضافة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية نتيجة الرمال والأتربة المثارة، لتصل إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم الجمعة.

طقس 3طقس 2

تدهور الرؤية أمطار طقس

