بعد نفادها.. قصور الثقافة تطرح طبعة ثانية من إصدارات "الذخائر" و"الهوية" بمعرض الكتاب

08:51 م 26/01/2026
إقبال كبير يشهده جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، منذ اليوم الأول لانطلاق فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقد أسفر الإقبال الكبير عن نفاد عدد من إصدارات سلاسل الهيئة، وفي مقدمتها سلسلة "الذخائر" حيث نفد كتاب "مقامات الحريري"، و"أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران" الأمر الذي دفع الهيئة إلى طرح طبعة ثانية من بعض العناوين استجابة للإقبال المتزايد من جمهور المعرض.

وقال اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة إن الهيئة قررت طرح طبعة ثانية من إصدارات سلسلة الذخائر لتلبية احتياجات جمهور المعرض لما تضمه من عناوين ذات قيمة معرفية وتاريخية، من بينها: "سيرة أحمد بن طولون"، "قوانين الدواوين"، "مقامات الحريري"، "أخبار الزمان ومن أباده الحدثان"، "رحلة ابن جبير"، "أمثال العرب وأسرار الحكماء"، ومن كتب سلسلة الهوية الديانة المصرية القديمة.

وأضاف أن تفاعل وإقبال الجمهور على إصدارات الهيئة يعكس حاجة حقيقية للمعرفة الجادة، ويؤكد أن ما تقدمه قصور الثقافة من محتوى ثقافي يسهم في حفظ الذاكرة الثقافية المصرية، ودعم الوعي بالهوية والانتماء.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في المعرض بأكثر من 130 عنوانا، من خلال جناحها بصالة 1 جناح B3، ضمن سلاسل متعددة تشمل: الذخائر، حكاية مصر، ذاكرة الكتابة، السينما، الهوية، الفلسفة، الدراسات الشعبية، آفاق الفن التشكيلي، آفاق عالمية، كتابات نقدية، نصوص مسرحية، والعبور، إلى جانب الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية بسلسلتي أصوات أدبية وإبداعات، فضلا عن كتب ومجلات الأطفال وإصدارات النشر الإقليمي.

كما يضم الجناح معرضا فنيا للحرف اليدوية والتراثية، شمل منتجات الخيامية، والمكرمية، والكونكريت، والديكوباج، والحقائب المصنوعة من الجلود واللؤلؤ الأبيض والملون، إلى جانب الإكسسوارات، ومنتجات الأركت والصدف، وأعمال الطرق على النحاس.

ويشرف على إصدارات الهيئة بالمعرض لجنة النشر برئاسة الكاتب الصحفي طارق الطاهر، والإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض 1457 دار نشر من 83 دولة، مع تقديم نحو 400 فعالية ثقافية و100 حفل توقيع، وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة.

