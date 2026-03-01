ملاحظة: زود الصور في مناطق متفرقة من الموضوع + إضافة صور أخرى عالية الجودة للمرشد الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شرًا في التاريخ".

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "إن مقتل خامنئي يمثل عدالة للشعب الإيراني، ولكل الأمريكيين، ولأشخاص من دول عديدة حول العالم قُتلوا أو شُوّهوا على يده"، مضيفًا أنه "لم يتمكن من الإفلات من أجهزة الاستخبارات وأنظمة التتبع المتطورة، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أن القادة الذين قُتلوا معه لم يكن بوسعهم فعل أي شيء.

محاولات اغتيال خامنئي

في عام 1981، تعرض المرشد الإيراني آية الله خامنئي لمحاولة اغتيال خلال مراسم دينية في جنوب طهران، حين فُجرت قنبلة كانت مخبأة داخل مسجل شريط صوتي، مستهدفة ممثل المرشد الإيراني حينها روح الله الخميني.

أُصيب خامنئي حينها في الحادث بجروح في الرئتين، ونُقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، وأرجعت السلطات الهجوم إلى جماعة فرقان، المتهمة بقتل عدد من مساعدي الخميني سابقًا. ووقع الانفجار أثناء خطاب خامنئي بعد صلاة الظهر، حيث كان يشغل منصب ممثل الخميني في المجلس الأعلى للدفاع ويقود الصلوات في طهران.

وكان الهجوم على خامنئي متزامنًا مع مقتل مصطفى چمران، ممثل آخر للخميني في المجلس الأعلى للدفاع، على جبهة سوسانگرد خلال الحرب الإيرانية–العراقية، ما أضاف مزيدًا من التعقيد للأوضاع السياسية والأمنية.

محاولة اغتيال جديدة

وخلال حرب الـ12 يومًا التي اندلعت العام الماضي، حاولت إسرائيل اغتيال رئيس إيران ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأُصيب حينها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إصابة طفيفة في ساقه أثناء الهجوم، وتمكن المسؤولون من الفرار عبر فتحة طوارئ.

وكان بيزشكيان قد صرّح قبل أسبوع أن إسرائيل حاولت اغتياله، دون تحديد تاريخ محاولة الاغتيال.

إجراءات خامنئي الاحترازية

نشرت وسائل إعلام أجنبية، في يونيو 2025، تقريرًا حول محاولة إسرائيل استهداف خامنئي خلال حرب استمرت 12 يومًا. وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرايل كاتس أن خامنئي كان على قائمة القتل، لكن "الفرصة لم تتسنَّ لتنفيذ العملية".

وخلال حرب الـ12 يومًا الماضية، تمكن خامنئي من الاختباء في ملجأ تحت الأرض وقطع جميع أشكال الاتصال مع القادة العسكريين، ما صعّب على إسرائيل الوصول إليه.

في الوقت نفسه، نشرت صحيفة نيويورك تايمز في 21 يونيو 2025 أن خامنئي استعد لاحتمال اغتياله، وقام بتسمية ثلاثة رجال دين ليكونوا خلفاء محتملين في حال مقتله. وأوضحت مصادر إيرانية نقلت عنهم الصحيفة الأمريكية أن المرشد اتخذ إجراءات غير مسبوقة، منها تعليق استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والانتقال إلى ملجأ محصن لضمان الحفاظ على سلسلة القيادة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

يُذكر أن موقع "أكسيوس" الأمريكي كشف، نقلًا عن مسؤولين في واشنطن وتل أبيب، ادعاءات حول استشهاد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ضربة جوية مشتركة نفذتها القوات الأمريكية والإسرائيلية السبت، إذ تأتي هذه الأنباء بعد قرار دونالد ترامب اللجوء إلى الخيار العسكري عقب تعثر "المفاوضات النووية"، حيث تركزت الضربة الأولى بالقرب من مكتب المرشد في طهران.

ويُعد آية الله علي خامنئي (86 عامًا) صاحب أطول فترة حكم في الشرق الأوسط، حيث قاد البلاد لنحو 37 عامًا اتسمت بالصمود في وجه الأزمات والضغوط الدولية.

وبدأت مسيرة خامنئي السياسية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وشغل منصب وزير الدفاع وأشرف على الحرس الثوري قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية عام 1981، وهو العام الذي نجا فيه من محاولة اغتيال تركت أثرًا دائمًا في ذراعه اليمنى.