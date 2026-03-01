إعلان

"أ ف ب": دوي انفجارات عنيفة تهز المنامة وسط تصاعد التوتر بالخليج

كتب : مصراوي

06:51 ص 01/03/2026

دوي انفجارات عنيفة -أرشيفية

وكالات
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، بسماع دوي سلسلة من الانفجارات الجديدة والقوية في العاصمة البحرينية المنامة، فجر اليوم الأحد، في مؤشر مقلق على اتساع رقعة الصراع العسكري في المنطقة، وفقا لسكاي نيوز.

وتزامن هذا التطور الأمني مع تقارير مماثلة من عواصم خليجية أخرى، وسط حالة من الاستنفار الأمني، خاصة في ظل وجود مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالمملكة، فيما لم تعلن السلطات الرسمية بعد عن طبيعة هذه الانفجارات أو الخسائر الناجمة عنها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأحد، بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل وقواعد أمريكية، وفقا لما ذكرته العربية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه سيطلق بعد قليل أعنف العمليات الهجومية ضد الكيان الصهيوني وقواعد الإرهابيين الأمريكيين.

أضاف الحرس الثوري، في بيان، إنه يستنكر "الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها حكومتا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "قتلة إمام الأمة سينالون عقابا شديدا يندمون عليه".

كما أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا رسميا نعت فيه خامنئي، معتبرة مقتله "جرما عظيما"، ومتعهدة بأن "هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب".

