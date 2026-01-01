إعلان

نجاح حفر بئرين جديدتين لإنتاج البترول والغاز بحقول عجيبة بالصحراء الغربية

كتب : أحمد الخطيب

10:41 ص 01/01/2026

شركة عجيبة للبترول

أعلنت شركة عجيبة للبترول الانتهاء من حفر بئرين ناجحتين هما "درة-36" و"غرب ياسمين-3"، بهدف تنمية وزيادة الإنتاج بمنطقة امتيازها في الصحراء الغربية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الحفر والتقييم الجيولوجي لتحقيق أفضل النتائج الفنية والاقتصادية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن نتائج الاختبارات الأولية للبئرين تحقيق تدفق طبيعي مبشر، بمعدل إنتاج مجمع يقدر بنحو 1650 برميل زيت خام يوميًا، إلى جانب نحو 19 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، من التكوينات الجيولوجية "الخطاطبة" و"المساجد".

وفي هذا السياق، تواصل فرق العمل بشركة عجيبة للبترول تنفيذ الأعمال اللازمة لربط البئرين الجديدتين بتسهيلات الإنتاج القائمة، تمهيدًا لإدخالهما على الإنتاج في أقرب وقت.

ويعكس هذا النجاح استمرار شركات قطاع البترول في تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في عمليات الحفر وتنمية الآبار، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

شركة عجيبة للبترول الصحراء الغربية الغاز البترول

