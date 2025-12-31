الحكومة توافق على مد العمل بالتأشيرة الاضطرارية مجانا حتى 2027

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على طلب وزارة السياحة والآثار، مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجانا للوافدين جوا إلى مطاري الأقصر وأسوان، خلال موسمي صيف 2026 و2027 (من مايو حتى نهاية أكتوبر) بذات الضوابط المعمول بها حاليا.

جاء ذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال هذا الإجراء في مؤشرات التدفق السياحي من عدد من الأسواق التي يهتم سائحوها بتفضيل منتج السياحة الثقافية لاسيما في هاتين المحافظتين.

وتم الموافقة أيضًا على طلب وزارة السياحة والآثار مد العمل بالتأشيرة الترانزيت "96 ساعة" مجانا لمدة عام إضافي آخر ينتهي في أبريل 2027، وبذات الضوابط المعمول بها حاليا من تطبيقها على شركات الطيران المصرية، وذلك في ظل ما تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من نمو، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز موقف التسهيلات المرتبطة بتأشيرات الدخول للبلاد بغرض السياحة.

