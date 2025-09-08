كتب- محمد نصار:

رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مناشدة إنسانية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من دوره الدستوري والقانوني، وإيمانًا بالدور الأبوي للرئيس في رعاية أبناء الوطن كافة.

وقال المجلس، إنه تلقى عددًا من المناشدات من أسر بعض المحكوم عليهم، التي تعاني أوضاعًا إنسانية وصحية حرجة تستدعي وجود ذويهم إلى جانبهم.

وأكد المجلس: ممارسة حق العفو الرئاسي يأتي في إطار صلاحياتكم الدستورية، ويلفت إلى أن هذه السلطة السامية تجسد البعد الإنساني للدولة، وتعكس حرصكم الدائم على صون تماسك الأسرة المصرية، خاصة ما يتعلق بالفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن.

وتابع: في ضوء ما قام به المجلس من دراسة متأنية لعدد من الالتماسات والوقوف على أبعادها الإنسانية، فإننا نتقدم إليكم برجاء التفضل بالنظر في إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كل من:

علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح

سعيد مجلي الضو عليوة

كرم عبد السميع إسماعيل السعدني

ولاء جمال سعد محمد

محمد عوض عبده محمد

محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف

منصور عبد الجابر علي عبد الرازق

يأتي الالتماس، وفق المجلس، تقديرًا للظروف الإنسانية والأسرية الصعبة التي تمر بها أسرهم، وهو ما سيمثل دعمًا معنويًا كبيرًا لهم، ويسهم في إعادة استقرارهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي.

اقرأ أيضا:

ممنوع أخذ تراب أو رمال منها.. القانون يحظر التعدي على المناطق الأثرية

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتعلن طقس الـ6 أيام

وزير المالية: أنا أهلاوي وكنت مهاجمًا في نادي هليوبوليس