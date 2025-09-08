بعد خسوف القمر.. ظاهرة فلكية جديدة في سماء الوطن العربي خلال ساعات

كتب- محمد نصار:



تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم الاثنين، 8 سبتمبر 2025، اقتران القمر الأحدب المتناقص مع كوكب زحل، في حدث مشاهد بالعين المجردة بعد يوم من خسوف القمر الكلي.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الاقتران الفلكي ظاهرة تحدث عندما يظهر جرمان سماويان مثل القمر وكوكب قريبين من بعضهما في السماء من منظور الراصد على الأرض رغم أن بينهما مسافات شاسعة، ويحدث هذا نتيجة وقوعهما في نفس خط الطول السماوي تقريبًا.

وأضافت في بيان: رغم أن الظاهرة تعتبر مشهدًا بصريًا جميلًا إلا أنها مفيدة أيضًا في التعرف على حركة الأجرام السماوية ومواقع الكواكب وتتيح فرصة تعلم كيفية تتبع الكواكب بالعين المجردة.

وأشارت الجمعية، إلى أن المشهد يكتسب أهمية إضافية هذا العام نظرًا لما تشهده حلقات زحل من ظاهرة فلكية نادرة تعرف بـ "عبور مستوى الحلقات"، ففي مارس 2025 أصبحت حلقات زحل موازية تماماً لخط نظر الأرض بزاوية ميل قريبة من صفر درجة مما جعلها شبه غير مرئية حتى عبر التلسكوبات الصغيرة.

وتابعت: منذ يوليو 2025 بدأت زاوية ميل الحلقات بالتزايد تدريجيًا لتبلغ حاليًا بين 1 و4 درجات فقط، ما يجعلها تظهر كخط رفيع يحيط بالكوكب ويضيف لمحة فريدة للحدث ويعود هذا التغير الدائم في زاوية الرؤية إلى ميل محور دوران زحل الذي يبلغ حوالي 26.7 درجة ما يجعلنا نرى حلقاته أحيانًا بشكل واضح ومائل وأحيانًا بشكل جانبي ضيق، كما يحدث هذا العام ومن المتوقع أن تستمر زاوية الميل بالازدياد خلال الشهور المقبلة لتعود الحلقات للظهور بوضوح أكبر بحلول عام 2026.

وأوضحت أن مثل هذه الظواهر لا تعطي المتعة البصرية فقط بل تُعد أيضًا فرصًا تعليمية لفهم حركة الأجرام السماوية وكيفية تحديد مواقعها في السماء، ويعد هذا الاقتران بين القمر وزحل مناسبة فلكية تجمع بين جمال المشهد وثراء المعلومات العلمية فهي لا تمنح فقط فرصة لرؤية كوكب الحلقات بل لفهم كيفية تغير مظهره من الأرض تبعًا لموقعه وحركة مداره.