القاهرة تسجل 32 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الاثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريع والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفع الأمواج يتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، وخليج السويس حالته تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 33 23

بنها 32 24

دمنهور 32 24

وادى النطرون 33 24

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 24

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 30 22

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الاسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 31 24

رفح 30 23

رأس سدر 33 23

نخل 32 16

كاترين 28 14

الطور 34 23

طابا 32 22

شرم الشيخ 37 27

الاسكندرية 30 23

العلمين 29 22

مطروح 30 24

السلوم 31 23

سيوة 35 21

رأس غارب 36 27

الغردقة 35 26

سفاجا 36 25

مرسى علم 37 27

شلاتين 36 27

حلايب 34 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 34 26

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 34 23

أسيوط 35 22

سوهاج 36 24

قنا 37 25

الأقصر 38 25

أسوان 39 26

الوادى الجديد 36 22

أبوسمبل 37 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 45 32

الرياض 43 28

المنامة 40 34

أبوظبى 41 31

الدوحة 45 33

الكويت 46 30

دمشق 33 18

بيروت 30 26

عمان 30 18

القدس 28 19

غزة 29 24

بغداد 44 28

مسقط 35 28

صنعاء 26 14

الخرطوم 40 28

طرابلس 33 25

تونس 37 24

الجزائر 30 25

الرباط 26 18

نواكشوط 30 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 22 12

إسطنبول 27 20

إسلام آباد 31 24

نيودلهى 34 26

جاكرتا 33 23

بكين 31 17

كوالالمبور 31 24

طوكيو 33 25

أثينا 31 21

روما 31 17

باريس 23 12

مدريد 27 16

برلين 23 13

لندن 21 11

مونتريال 20 11

موسكو 23 11

نيويورك 22 14

واشنطن 25 12

أديس أبابا 22 13