"100 يوم صحة" تقدم 77 مليون خدمة مجانية خلال 53 يومًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن حملة «100 يوم صحة» في نسختها الثالثة نجحت في تقديم 77 مليونًا و68 ألفًا و971 خدمة طبية مجانية خلال 53 يومًا منذ انطلاقها في 15 يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة قدمت أول أمس الجمعة وحده 391 ألفًا و510 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن فعاليات الحملة يتم تنفيذها بتكامل بين 12 قطاعًا صحيًا لتوسيع نطاق الخدمات وضمان وصولها لجميع الفئات المستهدفة.

ووفقًا لبيانات الوزارة، جاءت أبرز الخدمات على النحو التالي:

33,833 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

149,048 خدمة عبر قطاع الرعاية العلاجية.

35,293 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

7,043 خدمة عبر قطاع الطب الوقائي.

41,248 خدمة من خلال مستشفيات ومعاهد الهيئة العامة للتعليمية.

9,979 خدمة من مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة».

7,607 خدمة من خلال مستشفيات التأمين الصحي.

4,333 خدمة إسعافية مقدمة من هيئة الإسعاف.

46,986 خدمة عبر مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

10,572 خدمة بمستشفيات المؤسسة العلاجية.

كما قدمت فرق التواصل المجتمعي بالحملة 45,568 خدمة توعوية وتثقيفية في المناطق العامة والنوادي والمراكز التجارية بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الاستفادة من المبادرات والخدمات المتاحة، من خلال ندوات وأنشطة توعوية متنوعة.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الذي شدد على أهمية المبادرات الصحية القومية في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز خدمات الرعاية المتكاملة للمواطنين.

