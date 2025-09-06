إعلان

مصر للطيران تقلص خسائرها من 30 إلى 13 مليار جنيه.. وخطة للتصفير خلال 4 سنوات - (تفاصيل)

11:44 م السبت 06 سبتمبر 2025

مصر للطيران

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الطيار سامح زكي الحفني، وزير الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران، كانت تحقق أرباحًا قبل عام 2010، لكنها تأثرت سلبًا بثورتي 2011 و2013 ثم جائحة كورونا، مؤكدًا أن الخسائر انخفضت من 30 مليار جنيه إلى 13 مليار جنيه حاليًا، مع التطلع إلى تصفيرها خلال 4 سنوات من الآن.

وأضاف الوزير خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على MBC مصر: أن الوزارة تخطط لإنشاء مبنى الركاب رقم 4 في مطار القاهرة، مؤكدًا أن المبنى الجديد سيضاعف عدد الركاب إلى 65 مليون مسافر سنويًا، مشيرًا إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى "4.5 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وأشار الحفني إلى أن مصر تسعى لجعل مطار القاهرة ضمن أكبر 10 مطارات محورية عالميًا، قادرًا على منافسة مطارات مثل دبي والدوحة وإسطنبول.

سامح الحفني مصر للطيران الطيران المدني خسائر مصر للطيران
