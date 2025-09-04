25 صورة من موكب الطرق الصوفية احتفالاً بالمولد النبوي الشريف

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- أحمد مسعد:

انطلق موكب الطرق الصوفية من أمام مسجد سيدى صالح الجعفرى فى طريقه إلى مسجد الحسين، احتفالا بالمولد النبوى الشريف، وذلك وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين الموكب.

وقامت قوات الأمن بإغلاق شارع الأزهر الذى يمر عبره الموكب، الذى يضم الآلاف من أتباع الطرق الصوفية، حيث يستقبلهم الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، فى عادة تتكرر سنويا، حيث تخرج الطرق الصوفية ومريدوها رافعين أعلام طرقهم مرددين الأوراد والأناشيد ابتهاجا بتلك المناسبة.