كتب- أحمد الجندي:

علّق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي هاجم فيها مصر وهدد بوقف اتفاقية تصدير الغاز، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تعدو كونها استفزازًا سياسيًا.

مصر تملك بدائل استراتيجية

خلال ظهوره في برنامج "استراتيجية" على شاشة قناة "المشهد"، قال رشوان: أنصح نتنياهو، إذا كان يملك الجرأة، أن يلغي اتفاقية الغاز مع مصر، لكن عليه أن يدرك أن الخسارة ستكون اقتصادية قبل أن تكون سياسية، في حين لن تتأثر مصر لأنها تمتلك بدائل للتعامل مع أي سيناريو محتمل.

مزاعم عن الأنفاق والتهريب

أشار رشوان إلى مزاعم نتنياهو بشأن تهريب رهائن وأسلحة عبر أنفاق غزة إلى مصر، موضحًا أن هذه الادعاءات كانت ذريعة لإصرار الاحتلال على السيطرة على ممر فيلادلفيا وإنشاء ما يسمى بـ"ممر موراغ".

مصر خط دفاع أمام مخططات التهجير

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن نتنياهو يشعر بتهديد مباشر من الدور المصري، ويرى في القاهرة خط الدفاع الأول ضد مخططات التهجير، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن بوضوح عقب أحداث 7 أكتوبر أن "الطرد خط أحمر"، وهو ما أثار غضب اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأوضح رشوان أن نتنياهو يعتبر مصر العقبة الأكبر أمام مشروعه المزعوم لإقامة "إسرائيل الكبرى"، لافتًا إلى أن الأراضي التي يتوهم ضمها - وتشمل جزءًا من مصر - تُقدَّر بحوالي 150 ألف كم².

وتساءل رشوان مستنكرًا: هل يعقل أن يتمكن 7.5 مليون يهودي، ومعهم 6.5 مليون آخرون في العالم، من السيطرة على مصر والسعودية والعراق وسوريا والأردن؟

