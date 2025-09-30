إعلان

المفتي يشدِّد على ضمان جودة الفتاوى والإصدارات ومطابقتها للمعايير العلمية

كتب : مصراوي

02:40 م 30/09/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المفتي يشدِّد على ضمان جودة الفتاوى والإصدارات ومطابقتها للمعايير العلمية
  • عرض 3 صورة
    المفتي يشدِّد على ضمان جودة الفتاوى والإصدارات ومطابقتها للمعايير العلمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقَّد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الإدارة العامة للمراجعة والتدقيق اللغوي والتراث، للوقوف على التحديات والمهام المنوطة بكل فرد من أفراد الإدارة خلال الفترة الحالية.

وأكَّد المفتي أهمية عمل الإدارة نظرًا لأهمية المراجعة اللغوية للفتاوى والبحوث والكتب والإصدارات الواردة من إدارات دار الإفتاء لضمان جودتها ومطابقتها للمعايير المحددة، والتحقق من صحتها لغويًّا، وكذلك مراجعة وتنسيق وتجهيز بروفات طباعة الإصدارات لضمان صلاحيتها للنشر، مشددًا على ضرورة إنجاز الأعمال المطلوبة بدقة وسرعة.

وناقش المفتي مع باحثي الإدارة العمل على جمع الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء، وتيسير الاستفادة منها من خلال أعمال علمية متخصصة، إضافة إلى أهمية دراسة تاريخ الفتاوى وتطورها طبقًا للواقع والأحداث المحيطة بكل فتوى، وكذلك سبل الاستفادة من برنامج تراث الفتاوى والعمل على تحديثه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية ضمان جودة الفتاوى ضمان جودة الإصدارات المراجعة اللغوية للفتاوى
الخبر التالى:
رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى أشمون المركزي الجديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم