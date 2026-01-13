إعلان

3 جلسات وانتخابات اللجان.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب غدًا

كتب : نشأت علي

04:22 م 13/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة غدًا الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.

ويتضمن جدول أعمال المجلس عقد ثلاث جلسات عامة؛ كالتالي:

الجلسة الأولى: الساعة الحادية عشرة صباحًا؛ تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً.

الجلسة الثانية: الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

الجلسة الثالثة: الساعة الواحدة ظهرًا، وتتضمن إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب هشام بدوي اللجان النوعية للمجلس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قلقان منه.. ده حرم الجزائر".. الغندور يثير الجدل حول حكم مباراة مصر والسنغال
رياضة محلية

"قلقان منه.. ده حرم الجزائر".. الغندور يثير الجدل حول حكم مباراة مصر والسنغال
لهذا السبب.. خالد الصاوي يعلن عن حجز أموال المنتج ممدوح شاهين
زووم

لهذا السبب.. خالد الصاوي يعلن عن حجز أموال المنتج ممدوح شاهين
شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
أخبار السيارات

شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
انهيار جليدى مفاجئ يجرف متزلجة محترفة وكلبها فى جبال أندورا (فيديو)
شئون عربية و دولية

انهيار جليدى مفاجئ يجرف متزلجة محترفة وكلبها فى جبال أندورا (فيديو)
"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
علاقات

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون