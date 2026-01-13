3 جلسات وانتخابات اللجان.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب غدًا

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة غدًا الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.

ويتضمن جدول أعمال المجلس عقد ثلاث جلسات عامة؛ كالتالي:

الجلسة الأولى: الساعة الحادية عشرة صباحًا؛ تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً.

الجلسة الثانية: الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

الجلسة الثالثة: الساعة الواحدة ظهرًا، وتتضمن إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.