الهلال الأحمر يدعم أهل غزة بملابس شتوية وبطاطين للتغلب على برودة الطقس

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:55 م 13/01/2026
أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 115 حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 115، نحو 6,850 طن المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 4,270 طن سلال غذائية ودقيق، نحو 980 طن مستلزمات طبية وإغاثية، أكثر من 70 طن مستلزمات عناية شخصية، نحو 50 طن مياه، نحو 1,480 طن مواد بترولية.

واستجابةً لحالة الطقس شديد البرودة التي يعيشها أهالي القطاع، دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، والتي شملت: نحو 20,200 قطعة ملابس شتوية، 4,500 بطانية، 1,926 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر يدعم أهل غزة الهلال الأحمر المصري ملابس شتوية وبطاطين لأهل غزة قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة

