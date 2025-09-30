أكد سفير فيتنام الجديد بالقاهرة نجوين نام دوونج، أن التعاون بين البلدين لا يزال واعدًا فى المستقبل، معربًا، عن ثقته من دفع إطار التعاون الجديد بين فيتنام ومصر قدمًا.

وأضاف، جمعت بين مصر وفيتنام علاقات تاريخية متميزة منذ وقت مبكر، حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية عام 1963 بينما بدأ التعاون التجارى عام 1958 عندما افتتحت فيتنام مكتبها التجارى بالقاهرة.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الإثنين، فى حفل نظمته السفارة الفيتنامية بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال فيتنام الموافق 2 سبتمبر.

وتابع دوونج: شهد العام الحالى محطة بارزة فى مسيرة علاقاتنا الثنائية تمثلت فى الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس الفيتنامى لوونج كوونج إلى مصر فى أغسطس الماضى، وأسفرت هذه الزيارة عن إصدار بيان مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن فيه الجانبان الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الشاملة.

وتمثل هذه الخطوة تطوراً استراتيجياً يرسخ الثقة السياسية بين البلدين، ويوسع مجالات التعاون على نحو أعمق وأكثر شمولاً، على أساس من الاحترام المتبادل للقانون الدولى، والسيادة الوطنية، ووحدة الأراضى، واستقلال الأنظمة السياسية.

وأكد دوونج، أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مضيفًا، بدعمكم الكريم والعمل المشترك قادرون على ترجمة هذه الشراكة الشاملة إلى إنجازات ملموسة تحقق مصالح الشعبين وتدعم السلام والاستقرار والتنمية.

ومن جهة أخرى، قال دوونج: كان الثانى من سبتمبر عام 1945 محطة فارقة فى تاريخنا، حيث أعلن الرئيس هو تشى منه من العاصمة هانوى استقلال فيتنام وإقامة جمهورية فيتنام الديمقراطية - التى أصبحت اليوم جمهورية فيتنام الاشتراكية.

ومنذ ذلك اليوم انطلقت بلادنا فى مسيرة وطنية راسخة هدفها بناء دولة قوية، وتحقيق الازدهار للشعب وترسيخ مجتمع ديمقراطى وعادل ومتقدم.

وعلى مدى ثمانية عقود، واجهت فيتنام تحديات جسيمة، لكنها تمكنت بعزيمة شعبها وإرادته الصلبة من الوصول إلى مكانة رفيعة ومتنامية فى الساحة الدولية.

وتوجه بخالص الامتنان إلى أصدقاء وشركاء فيتنام الدوليين الذين وقفوا إلى جانبها فى مختلف مراحل مسيرتها، وشاركوا شعبها طموحاته فى الحرية والتنمية والازدهار.

وأعرب مجدداً، عن خالص تقديره لجميع الحضور لمشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، التى لا تمثل فقط ذكرى تأسيس فيتنام، بل تجسد أيضاً عمق الصداقة التى تجمع البلدين.

حضر الحفل: السفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وسفيرة مصر السابقة فى فيتنام أمل سلامة.

كما حضر عدد من السفراء منهم: تركيا، سنغافورة، كوبا، بنجلاديش، فلسطين، سلطنة عمان، باكستان، بروناى، تايلاند، صربيا، نيبال، ماليزيا، قبرص، رومانيا، رواندا، سريلانكا، ميانمار، أستراليا.