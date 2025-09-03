إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. العليا للحج تكشف عن بديل الحج البري 2026 حال إلغائه

05:17 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

إلغاء الحج البري

كتب- محمد أبو بكر:

أكد إيهاب عبد العال، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه حال إلغاء الحج البري 2026 سيكون الطيران بديلا عنه.

وفي سياق متصل، ناشد يسري السعودي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، الجهات السعودية، بأن يتم اتخاذ إجراءات خلال الفترة المقبلة لعدم إلغاء الحج البري.

وقال "السعودي"، خلال مؤتمر صحفي: يجب السماح بدخول الأتوبيسات كاملة لأقرب نقطة في المملكة ثم نستكمل دورة المشاعر، والتي تعد أغلى شئ في الموضوع.

وأوضح، أنه سيكون هناك برنامج مماثل للمواطنين حال إلغاء الحج البري 2026.

وطالب عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن يكون الحج البري للعام الجديد 2026 مشابه للعام السابق.

يأتي ذلك تأكيد لما نشره "مصراوي"، في وقت سابق، بشأن تحويل حصة الحج البري للطيران حال إلغائه.

إلغاء الحج البري 2026 وتحويل حصته للطيران ومصدر يُحذر.. القصة كاملة

